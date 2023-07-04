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Уход неизбежен? Мбаппе и ПСЖ не продлят сотрудничество

Парижанам придется продать француза этим летом.
Вчера, 22:53
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Переговоры между ПСЖ и форвардом Килианом Мбаппе о продлении контракта зашли в тупик. Об этом сообщает Onze Mondial.

Через год у француза заканчивается контракт с клубом, ввиду чего парижский гранд не намерен отпускать бесплатно футболиста. ПСЖ готов к продаже нападающего этим летом.

Мбаппе пообещал руководству не уходить бесплатно, ввиду чего парижане будут ждать предложения по трансферу своего ключевого игрока.

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Главным претендентом на форварда является Реал. Килианом также интересуется Ливерпуль, но сам игрок хочет выступать только в Мадриде.

Отметим, ПСЖ готов летом продать француза, если поступит предложение в размере не менее 150 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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