ПСЖ готов выложить за нападающего Айнтрахта 80 млн евро

Немецкий клуб хочет выручить за игрока немного больше.

Руководство ПСЖ всерьез нацелено на подписание форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает издание Bild.

Парижане обсуждают возможность сделать трансферное предложение на сумму около 80 миллионов евро.

В свою очередь клуб из Германии, скорее всего, откажется продавать французского форварда дешевле 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего футболиста 15 голов и 11 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и РБ Лейпциг интересуются футболистом сборной Франции U-21.