ПСЖ и РБ Лейпциг интересуются футболистом сборной Франции U-21

Брэдли Барколя может сменить клубную прописку после прорывного сезона.

Вингер Лиона и сборной Франции U-21 Брэдли Барколя, чье имя было неизвестным для многих фанатов футбола в начале сезона-2022/23, успел привлечь внимание нескольких топ-клубов.

Как сообщает Фабрицио Романо, ПСЖ и РБ Лейпциг впечатлены невероятным прогрессом Барколя и хотели бы видеть его в своем составе.

Лион пока не принял решение о будущем своего, пожалуй, главного таланта, поэтому цена, за которую "ткачи" готовы отпустить игрока не определена. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

В своем первом полноценном сезоне на взрослом уровне 20-летний Барколя оформил 5 голов и 9 ассистов в 26 матчах чемпионата Франции.

Отметим, что сегодня, 2 июля, Брэдли вместе со своей сборной сыграет против национальной команды Украины до 21 года. Ранее коуч "желто-голубых" Руслан Ротань поделился мыслями о сопернике.