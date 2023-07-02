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"Франция - одна из сильнейших команд": Ротань оценил шансы Украины в четвертьфинале Евро-2023 U-21

Украинская молодежная сборная поборется с французами за место в полуфинале турнира.
Сегодня, 11:25
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от будущего противостояния с Францией в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

"У нас есть небольшие повреждения, у некоторых игроков они более ощутимы. Например, у Вьюнника - его участие в игре под вопросом, решим в день матча. Что касается Мудрика, то он уже два дня работает в общей группе. Вполне возможно, что он выйдет на поле.

Сборная Франции - одна из сильнейших команд, с которыми мы встречаемся на этом турнире. Там игроки, практически все выступающие в топ-чемпионатах. Это уже о многом говорит. В индивидуальном плане они очень сильны, мы сами это увидели в отборе, когда проводили с ними два поединка.

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Для нас это очень важная игра, которая пройдет в компонентах тет-а-тет, когда нужно выигрывать микродуэли, которые будут возникать на поле. Имею в виду игру один в один, на близких расстояниях, где игроки сборной Франции обладают высоким мастерством. Но мы должны быть готовы, быть дисциплинированной, компактной командой, несмотря на это, отвечать своим уровнем игры, от которого мы не собираемся отталкиваться. Пусть соперник подстраивается под нас.

Лучшим становишься, когда играешь с лучшими. Я ребятам об этом сказал. Они будут играть с лучшими футболистами, возможно, лучшей командой турнира. Для нас главная мотивация - стать лучше их. Так что если мы выиграем, то лучшей мотивации и не придумаешь. Это проверка нашего коллектива. Я считаю, что мои ребята заслуживают большего. Лучшая мотивация - становиться лучшими среди лучших", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, что четвертьфинальный матч Евро-2023 U-21 Франция - Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на Клуж-Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Франция - Украина.

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