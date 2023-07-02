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Евро-2023 и Олимпиада: как Украине впервые пройти на Игры?

ISPORT рассказывает обо всех вариантах развития событий для украинской сборной на молодежном Евро-2023.
Сегодня, 07:00
коллаж сборная Украины на Олимпиаде / УАФ
коллаж сборная Украины на Олимпиаде / УАФ

Олимпийские игры – важный спортивный турнир для большого количества как спортсменов, так и просто фанатов спорта, в том числе и из Украины. Но футбольный турнир на этих соревнованиях всегда проходил для украинцев только по касательной, ведь наша сборная на нем никогда не участвовала.

В 2023 году у нашей страны появился очень неплохой шанс эту несправедливость изменить и пройти на Олимпиаду, которая состоится следующим летом в 2024 году.

Что нужно для попадания на Олимпиаду?

Отбор на каждые Олимпийские игры в Европе проводится в рамках последнего чемпионата континента среди команд до 21 года, нынешний год не стал исключением.

В УЕФА есть четыре слота участников на ОИ, поэтому в общем-то все достаточно просто - на турнир едут все полуфиналисты Евро. Но в этот раз Олимпиада пройдет в Париже, а значит, одно место зарезервировано за Францией, поэтому отобраться могут только трое лучших, кого не зовут Франция.

И есть еще один ВАЖНЫЙ НЮАНС. Сборная Англии не может пройти на ОИ, потому что там выступает как Великобритания, а вот на Евро представляет отдельную часть Королевства.

Какая ситуация сейчас?

В полуфиналы уже прошли сборные Израиля и Испании, сегодня, 2 июля, определятся еще два полуфиналиста. в матчах ¼ финала сыграют:

  • Украина – Франция
  • Англия – Португалия

Что ж, рассмотрим четыре варианта событий и к каким результатам они могут привести.

Вариант №1 – приемлемый

Случится если: Англия и Франция перне могут в четвертьфиналах

В случае, если Англия (не имеет права играть на ОИ) и Франция (уже имеет место на ОИ) выиграют в своих четвертьфиналах, на Олимпийские игры пройдут два других полуфиналиста - Испания и Израиль, а вот третий определится впоследствии.

За это право проведут специальный матч, участниками которого станут две лучшие команды из проигравших в четвертьфиналах, а это будут Грузия (победитель своей группы) и Украина (лучшая вторая команда).

Вариант №2 – идеальный

Произойдет если: Англия и Украина победят в четвертьфиналах

Как мы писали ранее, на Олимпийские игры через Евро пройдут три команды. В случае, если в четвертьфинал пройдут Украина и Англия, в полуфиналах останется именно три команды:

а) еще не прошли на Олимпиаду
б) имеют право там сыграть

В таком случае от Европы на ОИ отправятся Украина, Испания, Израиль и Франция.

Вариант №3 – тяжелый

Произойдет если: Португалия и Украина победят в четвертьфиналах

А вот это вариант, в котором выход в полуфинал не гарантирует путевку на Олимпийские игры. В таком случае в 1/2 будут сразу четыре команды, борющиеся за три лицензии на парижский турнир.

Поэтому получат их финалисты, а проигравшие в полуфиналах команды сыграют между собой матч за бронзу и выход на ОИ-2023.

Вариант №4 – ужасный

Произойдет если: Португалия и Франция победят в четвертьфиналах

Это вариант абсолютно идентичный варианту №2, но со стороны Португалии, а не Украины.

В случае, если все произойдет так, португальцы просто присоединятся к Испании, Израилю и Франции, как представители Европы на Олимпиаде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Олимпиада-2024

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