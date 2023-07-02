Евро-2023 и Олимпиада: как Украине впервые пройти на Игры?
Олимпийские игры – важный спортивный турнир для большого количества как спортсменов, так и просто фанатов спорта, в том числе и из Украины. Но футбольный турнир на этих соревнованиях всегда проходил для украинцев только по касательной, ведь наша сборная на нем никогда не участвовала.
В 2023 году у нашей страны появился очень неплохой шанс эту несправедливость изменить и пройти на Олимпиаду, которая состоится следующим летом в 2024 году.
Что нужно для попадания на Олимпиаду?
Отбор на каждые Олимпийские игры в Европе проводится в рамках последнего чемпионата континента среди команд до 21 года, нынешний год не стал исключением.
В УЕФА есть четыре слота участников на ОИ, поэтому в общем-то все достаточно просто - на турнир едут все полуфиналисты Евро. Но в этот раз Олимпиада пройдет в Париже, а значит, одно место зарезервировано за Францией, поэтому отобраться могут только трое лучших, кого не зовут Франция.
И есть еще один ВАЖНЫЙ НЮАНС. Сборная Англии не может пройти на ОИ, потому что там выступает как Великобритания, а вот на Евро представляет отдельную часть Королевства.
Какая ситуация сейчас?
В полуфиналы уже прошли сборные Израиля и Испании, сегодня, 2 июля, определятся еще два полуфиналиста. в матчах ¼ финала сыграют:
- Украина – Франция
- Англия – Португалия
Что ж, рассмотрим четыре варианта событий и к каким результатам они могут привести.
Вариант №1 – приемлемый
Случится если: Англия и Франция перне могут в четвертьфиналах
В случае, если Англия (не имеет права играть на ОИ) и Франция (уже имеет место на ОИ) выиграют в своих четвертьфиналах, на Олимпийские игры пройдут два других полуфиналиста - Испания и Израиль, а вот третий определится впоследствии.
За это право проведут специальный матч, участниками которого станут две лучшие команды из проигравших в четвертьфиналах, а это будут Грузия (победитель своей группы) и Украина (лучшая вторая команда).
Вариант №2 – идеальный
Произойдет если: Англия и Украина победят в четвертьфиналах
Как мы писали ранее, на Олимпийские игры через Евро пройдут три команды. В случае, если в четвертьфинал пройдут Украина и Англия, в полуфиналах останется именно три команды:
а) еще не прошли на Олимпиаду
б) имеют право там сыграть
В таком случае от Европы на ОИ отправятся Украина, Испания, Израиль и Франция.
Вариант №3 – тяжелый
Произойдет если: Португалия и Украина победят в четвертьфиналах
А вот это вариант, в котором выход в полуфинал не гарантирует путевку на Олимпийские игры. В таком случае в 1/2 будут сразу четыре команды, борющиеся за три лицензии на парижский турнир.
Поэтому получат их финалисты, а проигравшие в полуфиналах команды сыграют между собой матч за бронзу и выход на ОИ-2023.
Вариант №4 – ужасный
Произойдет если: Португалия и Франция победят в четвертьфиналах
Это вариант абсолютно идентичный варианту №2, но со стороны Португалии, а не Украины.
В случае, если все произойдет так, португальцы просто присоединятся к Испании, Израилю и Франции, как представители Европы на Олимпиаде.