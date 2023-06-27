Реал договорился с ПСЖ о переходе Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет в Реал. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Оба клуба договорились о трансфере. Парижане не хотят терять игрока бесплатно в следующем году. Парижане намерены продлить контракт с ним либо продать этим летом.

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Между Мбаппе и Реалом уже есть готовая договоренность о переходе по истечении контракта в 2024 году. Однако не исключено, что Килиан присоединится к мадридцам уже этим летом.

Сам Килиан готов также провести еще один сезон во Франции. Если останется - получит бонус за лояльность в размере 90 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.