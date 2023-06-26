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Реал начнет работу над трансфером Мбаппе в 2024 году

Клуб точно не будет подписывать его этим летом.
Сегодня, 13:26
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Реал не будет покупать Килиана Мбаппе в это трансферное окно, утверждает Marca.

Мадридский клуб считает, что все происходящее с французским форвардом их не касается. Анчеллотти хоть и нуждается в нападающем, однако не намерен давить на клуб.

Реал, в свою очередь, вовсе не считает приобретение нападающего обязательным. Однако сложно не обращать внимание на общественное давление. В клубе недовольны тем, что ситуация словно говорит, что Реал обязан подписать Мбаппе.

Тем не менее "сливочные" твердо решили начать работу над трансфером француза лишь в январе 2024 года. То есть, как только Килиан получит право вести переговоры с другими клубами.

Ранее, напомним, стало известно, что на этой неделе Барселона намерена попрощаться с четырьмя игроками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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