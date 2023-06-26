iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселоне нужно избавиться от четверых игроков до пятницы

Это нужно, чтобы заявить Гюндогана и остальных новичков.
Сегодня, 12:13
Самюэль Умтити / Getty Images
Самюэль Умтити / Getty Images

На этой неделе Барселоны очень бы хотелось избавиться от ряда игроков, пишет Diario Sport.

Суть в том, что в пятницу заканчивается финасовый год 2022/23, и если клуб избавиться от четверых игроков до этого дня, это увеличит платежную ведомость на 50 млн евро.

Потому Клеман Ленгле, Сержиньо Дест, Самюэль Умтити и Алекс Кольядо могут попрощаться с Барселоной уже в ближайшее время.

Тоттенхэм может выкупить Ленгле, а Лион раздумывает над подписанием Умтити. Если же француза не выкупят, каталонцы готовы разорвать с ним контракт.

Дест и Кольядо уже знают, что не нужны клубу и находтся в поиске новой работы. С ними тоже разорвут контракты, если продажа не состоится.

Лишь после этого клуб начнет продавать остальных ненужных игроков. Все это поможет Барселоне заявить Гюндогана, Иньиго и других потенциальных новичков.

Напомним, что ранее клуб уже официально представил Гюндогана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Гюндоган - о Барселоне: Люблю давление и выход из зоны комфорта Гюндоган - о Барселоне: Люблю давление и выход из зоны комфорта
Гюндоган красиво попрощался с Манчестер Сити Гюндоган красиво попрощался с Манчестер Сити
Барселона объявила о подписании Гюндогана Барселона объявила о подписании Гюндогана
Барселона может подписать испанского ветерана Барселона может подписать испанского ветерана
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды14:38
Бокс на Европейских играх: Ковальчук вылетела в 1/8 финала
Европа14:28
Гюндоган - о Барселоне: Люблю давление и выход из зоны комфорта
Европа14:25
Ливерпуль нацелился на одного из лучших форвардов прошлого сезона
Олимпийские виды14:08
Прыжки в воду на Европейских играх: Олиферчику не хватило 0,7 балла для выхода в финал
Олимпийские виды14:00
Фехтование на Европейских играх: шпажистки показали хорошие результаты в группе
Другие13:50
Салуквадзе - первая, кому удалось выйти на десятые Олимпийские игры
Олимпийские виды13:48
Пулевая стрельба на Европейских играх: Тихова прошла в финал, Костевич вылетела
Европа13:26
Реал начнет работу над трансфером Мбаппе в 2024 году
Европа13:20
Реал объявил о продлении контракта с Модричем
Олимпийские виды13:00
Тхэквондо на Европейских играх: Гарбар прошел в четвертьфинал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK