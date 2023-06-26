Барселоне нужно избавиться от четверых игроков до пятницы

Это нужно, чтобы заявить Гюндогана и остальных новичков.

На этой неделе Барселоны очень бы хотелось избавиться от ряда игроков, пишет Diario Sport.

Суть в том, что в пятницу заканчивается финасовый год 2022/23, и если клуб избавиться от четверых игроков до этого дня, это увеличит платежную ведомость на 50 млн евро.

Потому Клеман Ленгле, Сержиньо Дест, Самюэль Умтити и Алекс Кольядо могут попрощаться с Барселоной уже в ближайшее время.

Тоттенхэм может выкупить Ленгле, а Лион раздумывает над подписанием Умтити. Если же француза не выкупят, каталонцы готовы разорвать с ним контракт.

Дест и Кольядо уже знают, что не нужны клубу и находтся в поиске новой работы. С ними тоже разорвут контракты, если продажа не состоится.

Лишь после этого клуб начнет продавать остальных ненужных игроков. Все это поможет Барселоне заявить Гюндогана, Иньиго и других потенциальных новичков.

Напомним, что ранее клуб уже официально представил Гюндогана.