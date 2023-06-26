Барселона объявила о подписании Гюндогана
Клаусула в контракте немецкого футболиста составила 400 млн евро.
Барселона в соцсетях объявила о подписании экс-полузащитника Манчестер Сити Илкая Гюндогана. Игрок перешел в статусе свободного агента.
Соглашение немца с каталонцами будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные составили 400 млн евро.
💙❤ @IlkayGuendogan is CULER! pic.twitter.com/DrbOOIMSLe— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023
В минувшем сезоне на счету 32-летнего полузащитника восемь голов и четыре ассиста в 31 матче АПЛ.
Ранее сообщалось, что Гюндоган сможет покинуть Барселону, если его не зарегистрируют до старта Ла Лиги.