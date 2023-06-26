Барселона объявила о подписании Гюндогана

Барселона в соцсетях объявила о подписании экс-полузащитника Манчестер Сити Илкая Гюндогана. Игрок перешел в статусе свободного агента.

Соглашение немца с каталонцами будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные составили 400 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего полузащитника восемь голов и четыре ассиста в 31 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Гюндоган сможет покинуть Барселону, если его не зарегистрируют до старта Ла Лиги.