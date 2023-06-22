Гюндоган сможет покинуть Барселону, если его не зарегистрируют до старта Ла Лиги

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган приписал в контракте с Барселоной интересный пункт. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Немецкий футболист настоял на том, чтобы в соглашение был включен пункт о гарантии регистрации в Ла Лиге. Таким образом игрок будет уверен в своем будущем.

Таким образом, в договоре прописано, что Барселона зарегистрирует Гюндогана до первого тура нового сезона чемпионата Испании, то игрок получит право бесплатно покинуть клуб.

Напомним, стороны уже согласовали контракт на два года и опцией продления еще на один.

В минувшем сезоне на счету полузащитника восемь голов и четыре ассиста в 31 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити пытается заставить Гюндогана подписать новый контракт.