Манчестер Сити пытается заставить Гюндогана подписать новый контракт

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание As.

"Горожане" хотят сохранить немца в своих рядах. Клуб оказывает давление на игрока с тем, чтобы он продлил соглашение на два года.

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Футболист дал понять, что примет окончательное решение о своем будущем на этой неделе. На игрока претендуют Барселона, Арсенал и клубы из Саудовской Аравии.

Каталонский клуб испытывает беспокойство по поводу того, что Гюндоган может отказаться от перехода.

В минувшем сезоне на счету полузащитника восемь голов и четыре ассиста в 31 матче АПЛ.