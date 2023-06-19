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Манчестер Сити пытается заставить Гюндогана подписать новый контракт

В Барселоне крайне обеспокоены ситуацией.
Сегодня, 16:28
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание As.

"Горожане" хотят сохранить немца в своих рядах. Клуб оказывает давление на игрока с тем, чтобы он продлил соглашение на два года.

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Футболист дал понять, что примет окончательное решение о своем будущем на этой неделе. На игрока претендуют Барселона, Арсенал и клубы из Саудовской Аравии.

Каталонский клуб испытывает беспокойство по поводу того, что Гюндоган может отказаться от перехода.

В минувшем сезоне на счету полузащитника восемь голов и четыре ассиста в 31 матче АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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