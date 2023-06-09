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Футбол

Хави пообещал Гюндогану ключевую роль в клубе

Переход немца в каталонский клуб может состояться уже в ближайшее время.
Сегодня, 18:18
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Стало известно, каким образом главный тренер Барселоны Хави сумел убедить Илкая Гюндогана присоединится к каталонскому клубу.

Напомним, что судьба немецкого хавбека до сих пор неизвестна, Илкай может перейти в Барселону свободным агентом или подписать новый контракт с Манчестер Сити.

Хави пообещал Гюндогану место в стартовом составе и ключевую роль в клубе на следующий сезон, утверждает Diario Sport.

Испанец попытался убедить Илкая в том, что Барселона - крупнейший клуб мира, который лучше и важнее остальных.

Также в течение трех личных бесед Хави убедил немца в том, что тот всегда будет в стартовом составе. Якобы испанец видит Гюндогана на четырех разных позициях.

Переход может состояться уже на будущей неделе, если футболист все-таки предпочтет Барселону.

Напомним, что ранее о первом летнем трансфере объявил мадридский Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган

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