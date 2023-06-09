Официально: Фран Гарсия вернулся в Реал Мадрид

Мадридский Реал официально объявил о возвращении в клуб Франа Гарсии.

Испанский защитник - воспитанник "сливочных", который с 2020 года играл за Райо Валекано, где стал один из лучших латералей испанского чемпионата.

Мадрид оставил себе опцию выкупа игрока за 10 мле евро, но также прописал 50% от дохода будущего трансфера. Таким образом Гарсия обошелся мадридцам всего в 5 млн евро.

Фран подписал контракт на четыре года, а его презентация запланирована на 12 июня.

Интересно, что в прошлом сезоне Фран Гарсия провел на поле больше всего минут среди всех полевых игроков Ла Лиги, а также отличился забитыми голами в ворота Барселоны и Атлетико.

Ранее, напомним, экс-хавбек Ливерпуля Наби Кейта вскоре перебереться в немецкий клуб.