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Полузащитник Ливерпуля переберется в Вердер

Один из самых провальных трансферов мерсисайдцев за последние годы вернется в Германию.
Сегодня, 13:57
Наби Кейта / Getty Images
Наби Кейта / Getty Images

Наби Кейта договорился о контракте с бременским Вердером, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Полузащитник сборной Гвинеи в июле станет свободным агентом, так как завершится его контракт с Ливерпулем.

Сообщается, что 28-летний хавбек подпишет контракт до лета 2026 года. На следующей неделе состоится медобследование футболиста.

Летом 2018 года Ливерпуль заплатил РБ Лейпцигу за Наби Кейта 60 миллионов евро. За пять лет в Англии хавбек сыграл в 129 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Ранее Ливерпуль официально объявил о трансфере лидера Брайтона Алексиса Мак Аллистера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль вердер Наби Кейта

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