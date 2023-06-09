Полузащитник Ливерпуля переберется в Вердер

Один из самых провальных трансферов мерсисайдцев за последние годы вернется в Германию.

Наби Кейта договорился о контракте с бременским Вердером, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Полузащитник сборной Гвинеи в июле станет свободным агентом, так как завершится его контракт с Ливерпулем.

Сообщается, что 28-летний хавбек подпишет контракт до лета 2026 года. На следующей неделе состоится медобследование футболиста.

Naby Keita (28) to Werder Bremen is a done Deal ✅ @altobelli13 @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) June 9, 2023

Летом 2018 года Ливерпуль заплатил РБ Лейпцигу за Наби Кейта 60 миллионов евро. За пять лет в Англии хавбек сыграл в 129 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Ранее Ливерпуль официально объявил о трансфере лидера Брайтона Алексиса Мак Аллистера.