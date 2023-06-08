Ливерпуль официально представил первого летнего новичка

Ливерпуль официально усилился первым летним новичком в это межсезонье.

В стан "красных" перебрался Алексис Мак Аллистер. Детали контракта официально не раскрываются, однако, по сообщениям СМИ аргентинец подписал соглашение до 2028 года. Сумма трансфера составили 35 млн евро + 20 млн евро бонусами.

Действующий чемпион мира перебрался в Ливерпуль из Брайтона Роберто де Дзерби. В составе "чаек" за прошлый сезон он забил 10 голов и отдал 2 ассиста в 35 играх чемпионата Англии.

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"Это потрясающее чувство. Это сбывшаяся мечта, это потрясающе - быть здесь, и я не могу дождаться начала работы.

Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, так что хорошо, что все готово. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде".

Это был фантастический год для меня - чемпионат мира, то, чего мы добились с Брайтоном - но теперь пришло время подумать о Ливерпуле и постараться стать лучшим игроком и лучшим человеком с каждым днем.

С тех пор как я выиграл Кубок мира, я сказал, что хочу выиграть больше трофеев, и я думаю, что этот клуб поможет мне в этом - такова цель, а когда ты в таком большом клубе, как этот, ты должен выигрывать трофеи. Так что это то, чего я хочу.

С тех пор, как я приехал сюда, я вижу, насколько велик этот клуб - игроки, персонал, все. Я очень рад и с нетерпением жду возможности играть за этот клуб", - заявил новоиспеченный хавбек мерсисайдцев в первом интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что футболист стал первым чемпионом мира в составе Ливерпуля со времен Пепе Рейны, который выступал за клуб до 2013 года.