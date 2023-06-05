Ливерпуль готов включиться в гонку за хавбека Барселоны
Англичане намерены усилить линию полузащиты еще одним интересным футболистом.
Весь прошлый сезон Ливерпуль страдал от нехватки качественных исполнителей в центре поля из-за травм и неудачной трансферной кампании.
Пройдя через все трудности, "красные" готовы исправить ситуацию.
Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на испанское издание Diario Sport, Ливерпуль готов включиться в гонку за полузащитника Барселоны Франка Кессье.
По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего ивуарийца 35 миллионов евро.
Кессье так и не смог закрепиться в стартовом составе каталонцев, а потому вариант с Ливерпулем может убедить его сменить клубную прописку.
Ранее стало известно, что Ливерпуль уже согласовал трансфер лидера Брайтона.