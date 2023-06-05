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Ливерпуль согласовал трансфер ключевого хавбека Брайтона

Мак Аллистер пополнит ряды "красных".
Сегодня, 13:50
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Хавбек Брайтона Алексис Мак Аллистер близок к переходу в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года. Мерсисайдцы заплатят за 24-летнего аргентинца меньше 60 миллионов фунтов.

Отметим, футболист пройдет медосмотр в течение 48 часов.

В минувшем сезоне на счету Мак Аллистера 10 голов и 2 ассиста в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль продлил контракт с голкипером клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Брайтон Алексис Мак Аллистер

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