Ливерпуль согласовал трансфер ключевого хавбека Брайтона

Хавбек Брайтона Алексис Мак Аллистер близок к переходу в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года. Мерсисайдцы заплатят за 24-летнего аргентинца меньше 60 миллионов фунтов.

Отметим, футболист пройдет медосмотр в течение 48 часов.

В минувшем сезоне на счету Мак Аллистера 10 голов и 2 ассиста в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль продлил контракт с голкипером клуба.