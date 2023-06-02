Ливерпуль продлил контракт с голкипером клуба

Адриан связал свое будущее с клубом несмотря на слухи об уходе.

Ливерпуль вскоре официально объявит о продлении контракта с одним из голкиперов клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" решили оставить в клубе испанского стража ворот Адриана. Срок действия нового контракта не уточняется.

Футболист входит в планы Юргена Клоппа на следующий сезон, и продолжит исполнять функцию подмены для бразильца Алиссона Беккера.

Стоит отметить, что в текущем сезоне испанец провел всего лишь одну встречу, пропустив один гол.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нашел альтернативу Беллингему.