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Ливерпуль продлил контракт с голкипером клуба

Адриан связал свое будущее с клубом несмотря на слухи об уходе.
Сегодня, 20:39
Адриан / Getty Images
Адриан / Getty Images

Ливерпуль вскоре официально объявит о продлении контракта с одним из голкиперов клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" решили оставить в клубе испанского стража ворот Адриана. Срок действия нового контракта не уточняется.

Футболист входит в планы Юргена Клоппа на следующий сезон, и продолжит исполнять функцию подмены для бразильца Алиссона Беккера.

Стоит отметить, что в текущем сезоне испанец провел всего лишь одну встречу, пропустив один гол. 

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нашел альтернативу Беллингему.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль адриан

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