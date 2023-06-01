Ливерпуль определился с альтернативой Беллингему
"Красные" готовы подписать футболиста другой Боруссии.
Ливерпуль определился с альтернативой Джуду Беллингему из Боруссии Дортмунд.
Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" сосредоточатся на подписании Ману Коне из Боруссии Менхенгладбах. Мерсисайдцы готовы начать переговоры о приобретении игрока после того, как завершат переговоры с Брайтоном о покупке Алексиса МакАллистера.
Коне обойдется английскому клубу в сумму примерно в 35-40 млн евро. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.
Хавбек провел за Боруссию Менхенгладбах 30 игр в текущем сезоне, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль интересуется сыном легендарного футболиста.