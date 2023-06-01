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Ливерпуль определился с альтернативой Беллингему

"Красные" готовы подписать футболиста другой Боруссии.
Сегодня, 11:02
Ману Коне / Getty Images
Ману Коне / Getty Images

Ливерпуль определился с альтернативой Джуду Беллингему из Боруссии Дортмунд.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" сосредоточатся на подписании Ману Коне из Боруссии Менхенгладбах. Мерсисайдцы готовы начать переговоры о приобретении игрока после того, как завершат переговоры с Брайтоном о покупке Алексиса МакАллистера.

Коне обойдется английскому клубу в сумму примерно в 35-40 млн евро. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Хавбек провел за Боруссию Менхенгладбах 30 игр в текущем сезоне, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль интересуется сыном легендарного футболиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Боруссия Менхенгладбах

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