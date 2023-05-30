Ливерпуль намерен усилиться сыном легендарного футболиста

Ливерпуль нашел еще одного футболиста, который потенциально усилит центр поля клуба.

Как сообщает издание L’equipe, мерсисайдцы начали переговоры с Ниццой о покупке Кефрена Тюрама. Сумма первого предложения "красных" не сообщается.

Transfermarkt оценивает хавбека в 32 млн евро, однако, "орлы" хотят получить почти в два раза больше, а именно 60 млн евро. Контракт игрока со своим нынешним клубом истекает в 2025 году.

В этом сезоне Тюрам провел 35 игр, забив 2 гола и отдав 4 ассиста. Стоит отметить, что Кефрен является сыном легенды французского футбола Лиллиана Тюрама

Напомним, что также Ливерпуль близок к подписанию лидера Брайтона Де Дзерби.