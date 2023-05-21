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Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Мак Алистера

Мак Алистер обойдется "красным" в 70 млн фунтов.
Сегодня, 11:54
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Хавбек Брайтона Алексис Мак Аллистер станет игроком Ливерпуля. Об этом сообщает издание TyC Sports.

Мерсисайдцы уже договорились о трансфере аргентинского полузащитника, ввиду чего уже этим летом он сменит команду.

С Мак Аллистером будет заключен долгосрочный контракт, а "чайки" выручат за игрока около 70 млн фунтов.

В текущем сезоне на счету 24-летнего аргентинца 10 голов и 1 ассист в 32 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Брайтон Алексис Мак Аллистер

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