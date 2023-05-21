Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Мак Алистера
Мак Алистер обойдется "красным" в 70 млн фунтов.
Хавбек Брайтона Алексис Мак Аллистер станет игроком Ливерпуля. Об этом сообщает издание TyC Sports.
Мерсисайдцы уже договорились о трансфере аргентинского полузащитника, ввиду чего уже этим летом он сменит команду.
С Мак Аллистером будет заключен долгосрочный контракт, а "чайки" выручат за игрока около 70 млн фунтов.
В текущем сезоне на счету 24-летнего аргентинца 10 голов и 1 ассист в 32 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что в Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб.