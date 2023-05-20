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На прощание: В Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб

Сам бразилец в последнем матче на Энфилде отблагодарил болельщиков голом, который спас команду от поражения.
Вчера, 20:58
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Ливерпуль в матче 37-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Астон Виллу и, минимально уступая от середины первого тайма, все же сумел вырвать ничью 1:1 под конец встречи.

Спасителем "красных" в поединке с бирмингемцами стал нападающий Роберто Фирмино, который вышел на замену и отличился на 90-й минуте, чем помог своей команде избежать поражения и сохранить хоть и минимальные шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Читай также: Ливерпуль спасся от поражения в матче с Астон Виллой

Для бразильского форварда, у которого летом истекает контракт, после чего он покинет клуб в статусе свободного агента, этот матч стал последним на Энфилде, из-за чего прощание с болельщиками стало эмоциональным и после поединка игрок не смог сдержать слез.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В свою очередь поклонники Ливерпуля также решили ярко попрощаться с Фирмино, успев завершить еще до матча мурал с изображением бразильца, который появился на одном из домов города.

Напомним, что Фирмино выступал за Ливерпуль с 2015 года. За это время бразильский нападающий провел в составе английской команды во всех турнирах 361 матч, записав на свой счет 110 голов и 79 результативных передач.

С мерсисайдцами форвард становился чемпионом, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Роберто Фирмино

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