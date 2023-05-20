На прощание: В Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб

Сам бразилец в последнем матче на Энфилде отблагодарил болельщиков голом, который спас команду от поражения.

Ливерпуль в матче 37-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Астон Виллу и, минимально уступая от середины первого тайма, все же сумел вырвать ничью 1:1 под конец встречи.

Спасителем "красных" в поединке с бирмингемцами стал нападающий Роберто Фирмино, который вышел на замену и отличился на 90-й минуте, чем помог своей команде избежать поражения и сохранить хоть и минимальные шансы на попадание в Лигу чемпионов.

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Для бразильского форварда, у которого летом истекает контракт, после чего он покинет клуб в статусе свободного агента, этот матч стал последним на Энфилде, из-за чего прощание с болельщиками стало эмоциональным и после поединка игрок не смог сдержать слез.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В свою очередь поклонники Ливерпуля также решили ярко попрощаться с Фирмино, успев завершить еще до матча мурал с изображением бразильца, который появился на одном из домов города.

Roberto Firmino received a mural before his final game at Anfield 🧱🇧🇷 pic.twitter.com/SDAIuOw7g5 — 433 (@433) May 20, 2023

Напомним, что Фирмино выступал за Ливерпуль с 2015 года. За это время бразильский нападающий провел в составе английской команды во всех турнирах 361 матч, записав на свой счет 110 голов и 79 результативных передач.

С мерсисайдцами форвард становился чемпионом, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.