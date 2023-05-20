Ливерпуль - Астон Вилла 1:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023
В субботу, 20 мая, Ливерпуль принимал на своем поле Астон Виллу в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги.
Команда Юргена Клоппа едва не потерпела первое поражение за последние десять матчей в чемпионате, но все же в конце поединка с бирмингемцами сумела вырвать ничейный результат 1:1.
Астон Вилла имела отличную возможность повести в матче на 22-й минуте, но Олли Уоткинс не реализовал пенальти. Тем не менее уже вскоре подопечные Унаи Эмери открыли счет усилиями Джейкоба Рэмзи.
После перерыва "красным" удалось отыграться, однако гол Коди Гакпо был отменен из-за офсайда. Минимальное преимущество "вилланов" продержалось до конца встречи, но мерсисайдцам все удалось уйти от поражения благодаря результативному удару Роберто Фирмино.
На данный момент Ливерпуль с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая на три балла от Манчестер Юнайтед и Ньюкасла, которые пребывают в зоне Лиги чемпионов и имеют на один сыгранный матч меньше. Астон Вилла с 58 пунктами идет на седьмой позиции.
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла 37-го тура чемпионата Англии
Ливерпуль - Астон Вилла 1:1
Голы: Фирмино, 90 - Рэмзи, 27
На 22-й минуте Уоткинс не реализовал пенальти
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 10 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 16 - 13
Ожидаемые голы (xG): 0.67 - 1.51
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 72) - Хендерсон (Милнер 72), Фабиньо (Эллиотт 81), Джонс (Жота 63) - Салах, Гакпо, Диас (Фирмино 72)
Астон Вилла: Мартинес - Динь (Морено 53, Буэндиа 65), Мингз, Конса, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис (Дендокер 87), Камара, Макгинн - Бэйли (Янг 53), Уоткинс (Дюран 87)
Предупреждения: Конате 21, Александер-Арнольд 66, Фабиньо 80 - Мингз 45, Динь 53, Мартинес 77, Янг 90+1, Конса 90+6.