iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль - Астон Вилла 1:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023

Мерсисайдцы продлили свою беспроигрышную серию в АПЛ до десяти поединков.
Сегодня, 19:09
Ливерпуль сыграл вничью с Астон Виллой / Getty Images
Ливерпуль сыграл вничью с Астон Виллой / Getty Images

В субботу, 20 мая, Ливерпуль принимал на своем поле Астон Виллу в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Юргена Клоппа едва не потерпела первое поражение за последние десять матчей в чемпионате, но все же в конце поединка с бирмингемцами сумела вырвать ничейный результат 1:1.

Астон Вилла имела отличную возможность повести в матче на 22-й минуте, но Олли Уоткинс не реализовал пенальти. Тем не менее уже вскоре подопечные Унаи Эмери открыли счет усилиями Джейкоба Рэмзи.

После перерыва "красным" удалось отыграться, однако гол Коди Гакпо был отменен из-за офсайда. Минимальное преимущество "вилланов" продержалось до конца встречи, но мерсисайдцам все удалось уйти от поражения благодаря результативному удару Роберто Фирмино.

Источник: Getty Images

На данный момент Ливерпуль с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая на три балла от Манчестер Юнайтед и Ньюкасла, которые пребывают в зоне Лиги чемпионов и имеют на один сыгранный матч меньше. Астон Вилла с 58 пунктами идет на седьмой позиции.

Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла 37-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Астон Вилла 1:1

Голы: Фирмино, 90 - Рэмзи, 27

На 22-й минуте Уоткинс не реализовал пенальти

Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 10 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 16 - 13
Ожидаемые голы (xG): 0.67 - 1.51

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 72) - Хендерсон (Милнер 72), Фабиньо (Эллиотт 81), Джонс (Жота 63) - Салах, Гакпо, Диас (Фирмино 72)

Астон Вилла: Мартинес - Динь (Морено 53, Буэндиа 65), Мингз, Конса, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис (Дендокер 87), Камара, Макгинн - Бэйли (Янг 53), Уоткинс (Дюран 87)

Предупреждения: Конате 21, Александер-Арнольд 66, Фабиньо 80 - Мингз 45, Динь 53, Мартинес 77, Янг 90+1, Конса 90+6.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Астон Вилла чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

На прощание: В Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб На прощание: В Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб
Ливерпуль летом подпишет лидера Брайтона Ливерпуль летом подпишет лидера Брайтона
Моуринью сравнил скамейки запасных Манчестер Сити и Ромы Моуринью сравнил скамейки запасных Манчестер Сити и Ромы
Александрия - Динамо 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Александрия - Динамо 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сенсационно уступили GamerLegion
просмотров

Последние новости

Европа20:58
На прощание: В Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб
Европа20:45
Ливерпуль летом подпишет лидера Брайтона
Европа20:20
Моуринью сравнил скамейки запасных Манчестер Сити и Ромы
Украина19:58
Александрия - Динамо 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Киберспорт19:51
Blast Paris Major 2023: Heroic сенсационно уступили GamerLegion
Европа и мир19:35
Чемпионат мира по хоккею-2023: Канада уступила Швейцарии, Финляндия обыграла Австрию
Европа19:26
Мощное переобувание: Игроки Барселоны поблагодарили российских фанатов за поддержку
Европа19:09
Ливерпуль спасся от поражения в матче с Астон Виллой
Европа18:52
Борнмут Забарного уступил на своем поле Манчестер Юнайтед
Украина18:38
Заря - Ингулец 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK