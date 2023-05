Ливерпуль объявил об уходе четырех игроков по завершению этого сезона

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил, что Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта покинут команду по завершению этого сезона.

Будущим летом завершатся контракты со всеми четырьмя футболистами и мерсисайдцы приняли решение их не продлевать.

"В связи с субботним визитом Астон Виллы, который станет последним домашним матчем "красных" в кампании, квартет на Энфилде получит особую благодарность, а после окончания сезона на цифровых платформах клуба мы пожелаем Роберто, Наби, Джеймсу, Алексу и их семьям всего самого наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

"Все четыре игрока уйдут с нашей благодарностью и признательностью за внесенный ими вклад".

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.