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Слот: Ливерпуль не считает себя фаворитом в борьбе за АПЛ

Наставник мерсисайдцев уверен, что многие команды способны показывать такие результаты, как его коллектив.
Сегодня, 14:40
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

В рамках 12-го тура АПЛ Ливерпуль сыграет против Саутгемптона.

Перед поединком рулевой мерсисайдцев Арне Слот высказался о том, в какой позиции видят себя футболисты его клуба, учитывая, серию без побед у Манчестер Сити и очный поединок в следующем туре.

По словам нидерландца, ни один игрок команды не считает «красных» безоговорочным фаворитом в борьбе за чемпионство.

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«Я не говорю о фаворитизме. Это не очень весело, но я предпочитаю идти шаг за шагом и говорить лишь о следующей игре, которая сама по себе является вызовом. В Премьер-лиге разрыв между командами просто мизерный. И такая ситуация держится на протяжении всего сезона. Я следил за лигой раньше, и был момент, когда Сити отставал от Арсенала на восемь очков, поэтому сейчас оценивать шансы и восхищаться нами бессмысленно

Такие команды, как Манчестер Сити, Арсенал и Челси, даже Манчестер Юнайтед и все остальные, могут провести такую же беспроигрышную серию, которая есть у нас сейчас. Поэтому мы не «летаем в небесах» и не смотрим на это с точки зрения фаворитов. Игрокам известно, что им необходимо сделать, чтобы выиграть игру, и это важно. Если бы они могли выложиться на 50% меньше и все равно выиграть, возможно, мы бы подумали, что у нас есть еще 50% запаса и не нужно выкладываться на максимум для достижения результата. Но мы знаем, что многие матчи были близкими», - резюмировал Слот.

Матч между Саутгемптоном и Ливерпулем состоится сегодня, 24 ноября, в 16:00. В случае победы отрыв мерсисайдцев над Ман Сити увеличится до 8 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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