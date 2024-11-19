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Проблемный вингер Манчестер Юнайтед мог оказаться в Ливерпуле

Юрген Клопп видел в Антони замену Мохамеду Салаху.
Сегодня, 18:47
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Антони мог оказаться в Ливерпуле, пишет Daily Mail.

Когда бразилец еще играл за Аякс, им интересовались многие европейские клубы, включая Ливерпуль.

Юрген Клопп считал, что Антони может стать заменой Салаху, с которым как раз начали переговоры о новом контракте.

Если бы египтянин отказался подписывать новое соглашение, Клопп планировал пригласить ему на замену именно Антони. Однако в итоге бразильца купил МЮ, а Салах все же продлил контракт с Ливерпулем.

У Мохамеда в текущем сезоне восемь голов и шесть ассистов в АПЛ, а Антони лишь дважды появился на поле.

Ранее также сообщалось, что клубы АПЛ интересуются звездой Милана.

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