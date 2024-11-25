Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: расписание и результаты матчей
В 2025 году должен стартовать новый формат Чемпионата мира среди клубов, а на смену старому турниру в ФИФА запустили межконтинентальный кубок. В турнире соревнуются шесть команд – победители всех главных континентальных турниров (Лига чемпионов УЕФА, Копа Либертадорес КОНМЕБОЛ, Лига чемпионов КАФ, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Лига чемпионов АФК и Лига чемпионов ОФК).
Интересно, что в рамках турнира будет разыграно сразу несколько кубков.
Расписание и результаты матчей
- Плей-офф Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка
22 сентября | Аль-Айн (ОАЭ) - Окленд Сити (Новая Зеландия) - 6:2
Победитель матча, состоявшийся в городе Аль-Айн, прошел в финал кубка, в котором встретится с лучшей командой Африки в прошлом сезоне.
- Финал Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка
29 октября | Аль-Ахли (Египет) – Аль-Айн (ОАЭ) 3:0
Победитель получил трофей Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка, матч проходил в столице Каира, Египте.
- Дерби Америки
11 декабря | победитель Копа Либертадорес – Пачука (Мексика)
Две лучшие команды Северной и Южной Америки определят сильнейшую в поединке, который пройдет на нейтральном стадионе в Дохе, Катар. Победитель пройдет в финал Кубка Претендентов
- Кубок претендентов
14 декабря | победитель Дерби Америки – Аль Ахли (Египет)
Команда, которая выиграет Дерби Америки, встретится в финале Кубка Претендентов против победителя Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка (Аль-Ахли). Кроме трофея, победитель также получит путевку в финал Интерконтинентального кубка.
- Интерконтинентальный Кубок
18 декабря | победитель Кубка претендентов – Реал Мадрид (Испания)
Мадридский Реал, выигравший Лигу чемпионов УЕФА в 2024 году, получил автоматическую путевку в финал Интерконтинентального кубка, где встретится с командой победителем Кубка претендентов.
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