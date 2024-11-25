iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: расписание и результаты матчей

ISPORT знакомит читателей с деталями турнира от ФИФА.
Сегодня, 14:53
ФИФА
ФИФА

В 2025 году должен стартовать новый формат Чемпионата мира среди клубов, а на смену старому турниру в ФИФА запустили межконтинентальный кубок. В турнире соревнуются шесть команд – победители всех главных континентальных турниров (Лига чемпионов УЕФА, Копа Либертадорес КОНМЕБОЛ, Лига чемпионов КАФ, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Лига чемпионов АФК и Лига чемпионов ОФК).

Интересно, что в рамках турнира будет разыграно сразу несколько кубков.

Расписание и результаты матчей

  • Плей-офф Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка

22 сентября | Аль-Айн (ОАЭ) - Окленд Сити (Новая Зеландия) - 6:2

Победитель матча, состоявшийся в городе Аль-Айн, прошел в финал кубка, в котором встретится с лучшей командой Африки в прошлом сезоне.

  • Финал Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка

29 октября | Аль-Ахли (Египет) – Аль-Айн (ОАЭ) 3:0

Победитель получил трофей Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка, матч проходил в столице Каира, Египте.

  • Дерби Америки

11 декабря | победитель Копа Либертадорес – Пачука (Мексика)

Две лучшие команды Северной и Южной Америки определят сильнейшую в поединке, который пройдет на нейтральном стадионе в Дохе, Катар. Победитель пройдет в финал Кубка Претендентов

  • Кубок претендентов

14 декабря | победитель Дерби Америки – Аль Ахли (Египет)

Команда, которая выиграет Дерби Америки, встретится в финале Кубка Претендентов против победителя Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка (Аль-Ахли). Кроме трофея, победитель также получит путевку в финал Интерконтинентального кубка.

  • Интерконтинентальный Кубок

18 декабря | победитель Кубка претендентов – Реал Мадрид (Испания)

Мадридский Реал, выигравший Лигу чемпионов УЕФА в 2024 году, получил автоматическую путевку в финал Интерконтинентального кубка, где встретится с командой победителем Кубка претендентов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Межконтинентальный кубок

Статьи по теме

Украинец Бондарев проведет следующий сезон в Формуле-4 Украинец Бондарев проведет следующий сезон в Формуле-4
"Сумасшедший календарь": Винисиус Жуниор высказался о своей травме "Сумасшедший календарь": Винисиус Жуниор высказался о своей травме
Экстра-лига по футзалу: победы Aurora и Sky Up, ничья ХИТа Экстра-лига по футзалу: победы Aurora и Sky Up, ничья ХИТа
УХЛ: Сокол встретится с Крижинкой УХЛ: Сокол встретится с Крижинкой
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие17:59
Украинец Бондарев проведет следующий сезон в Формуле-4
Европа17:33
"Сумасшедший календарь": Винисиус Жуниор высказался о своей травме
17:18
Экстра-лига по футзалу: победы Aurora и Sky Up, ничья ХИТа
Украина17:17
УХЛ: Сокол встретится с Крижинкой
Европа16:55
Легенда МЮ предложил фанату "разобраться на парковке"
Шахматы16:26
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Дин выиграл первую партию
Сборные15:55
Израиль - Украина: онлайн-трансляцию матча квалификации баскетбольного ЕВРО 23.11.2024
Украина15:42
Ярмоленко запретили тренироваться
Европа15:25
Артем Довбик: статистика-2024/2025
Украина15:25
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют в гостях с ПСВ в пятом туре Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK