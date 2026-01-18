Экс-динамовцы Милевский и Рыбалка устроили жесткую драку во время матча

Между бывшими футболистами возник серьезный конфликт в медиалиговом поединке.

Бывший футболисты киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский и Сергей Рыбалка устроили серьезную драку во время матча медиалиги UA Steel.

Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team, главным тренером которой является Рыбалка, и Ignis, за которую выступает Милевский.

Сначала между экс-футболистами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в драку, из-за чего другим участникам матча пришлось их разнимать.

Позже пресс-служба медиафутбольной лиги извинилась за то, что инцидент попал в трансляцию, и сообщила, что конфликт улажен.

"Таким ситуациям не место на поле. После матча представители обеих команд пожали друг другу руки. Искренне приносим извинения болельщикам за то, что они увидели в трансляции", - говорится в сообщении.

Также пресс-службы UA Steel и команд опубликовали совместное фото Рыбалки и Милевского, которые пожали друг другу руки.

"Тема закрыта", - говорится в подписи к фото.

