Экс-динамовцы Милевский и Рыбалка устроили жесткую драку во время матча
Бывший футболисты киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский и Сергей Рыбалка устроили серьезную драку во время матча медиалиги UA Steel.
Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team, главным тренером которой является Рыбалка, и Ignis, за которую выступает Милевский.
Сначала между экс-футболистами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в драку, из-за чего другим участникам матча пришлось их разнимать.
Позже пресс-служба медиафутбольной лиги извинилась за то, что инцидент попал в трансляцию, и сообщила, что конфликт улажен.
"Таким ситуациям не место на поле. После матча представители обеих команд пожали друг другу руки. Искренне приносим извинения болельщикам за то, что они увидели в трансляции", - говорится в сообщении.
Также пресс-службы UA Steel и команд опубликовали совместное фото Рыбалки и Милевского, которые пожали друг другу руки.
"Тема закрыта", - говорится в подписи к фото.
