iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-динамовцы Милевский и Рыбалка устроили жесткую драку во время матча

Между бывшими футболистами возник серьезный конфликт в медиалиговом поединке.
Сегодня, 15:40       Автор: Игорь Мищук
Сергей Рыбалка и Артем Милевский / UA Steel
Сергей Рыбалка и Артем Милевский / UA Steel

Бывший футболисты киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский и Сергей Рыбалка устроили серьезную драку во время матча медиалиги UA Steel.

Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team, главным тренером которой является Рыбалка, и Ignis, за которую выступает Милевский.

Читай также: Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области

Сначала между экс-футболистами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в драку, из-за чего другим участникам матча пришлось их разнимать.

Позже пресс-служба медиафутбольной лиги извинилась за то, что инцидент попал в трансляцию, и сообщила, что конфликт улажен.

"Таким ситуациям не место на поле. После матча представители обеих команд пожали друг другу руки. Искренне приносим извинения болельщикам за то, что они увидели в трансляции", - говорится в сообщении.

Также пресс-службы UA Steel и команд опубликовали совместное фото Рыбалки и Милевского, которые пожали друг другу руки.

"Тема закрыта", - говорится в подписи к фото.

Ранее Милевский выделил самых сложных соперников в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Сергей Рыбалка

Статьи по теме

Экс-хавбек сборной Украины будет выступать в любителях Львовской области Экс-хавбек сборной Украины будет выступать в любителях Львовской области
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области
Милевский прокомментировал задержание Алиева Милевский прокомментировал задержание Алиева
Снова вместе: Алиев перешел в медиафутбольный клуб Милевского Снова вместе: Алиев перешел в медиафутбольный клуб Милевского

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Жанмонно выиграла гонку преследования в Рупольдинге, закроет этап мужской пасьют
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка африканский наций, Миколенко встретится с Астон Виллой
просмотров
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно - на вершине, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
просмотров

Последние новости

Биатлон16:48
Дале-Шевдаль выиграл пасьют в Рупольдинге, украинцы финишировали в зачетной зоне
Киберспорт16:30
NaVi одолели Mouz в квалификации ESL One Birmingham
Теннис16:24
"Не смогу продолжить": Костюк рассказала, что помешало успешно стартовать на Australian Open
Другие страны16:00
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и Марокко разыграют трофей в финале
Биатлон15:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
Украина15:40
Экс-динамовцы Милевский и Рыбалка устроили жесткую драку во время матча
Украина14:51
Президент Полесья принял решение относительно Гуцуляка
Биатлон14:45
Биатлон-2025/2026: Жанмонно выиграла гонку преследования в Рупольдинге, закроет этап мужской пасьют
Другие страны14:31
Андерлехт подпишет украинца из Трабзонспора
Биатлон14:18
Жанмонно одержала победу в пасьюте в Рупольдинге, Дмитренко отыграла 19 позиций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK