Снова вместе: Алиев перешел в медиафутбольный клуб Милевского

Медиафутбольный клуб IGNIS подписал Александра Алиева. В презентации новичка принял участие его давний друг Артем Милевский.

"Связка снова в деле, но надо немного потренироваться", – говорится в видео на официальной странице клуба в Instagram.

Воссоединение Алиева и Милевского на поле может состояться уже 19 января. IGNIS встретится с Ruh Media Team в крытом манеже киевского Динамо на базе в Вите-Литовской. В начале февраля команда бывших звезд "бело-синих" примет участие в UA Steel Cup в пригороде Львова.

Сверстники Алиев и Милевский вместе воспитывались и прошли путь от академии в первую команду Динамо. Бок о бок они завоевали 4 чемпионских титула, четыре Кубка и 3 Суперкубка Украины. В составе сборной Украины вместе выступали на домашнем Евро-2012.

Напомним, накануне Беседин перебрался в чемпионат Чехии свободным агентом.

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