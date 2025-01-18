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Экс-нападающий Динамо стал игроком середняка второго чешского дивизиона

Артем Беседин подписал контракт со своим новым клубом.
Сегодня, 11:59
Артем Беседин / sklisen.com
Артем Беседин / sklisen.com

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин продолжит карьеру в чешском клубе Лишень.

Представитель второго дивизиона Чехии официально объявил о подписании 28-летнего футболиста в статусе свободного агента.

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Детали сделки не уточняются, но, по информации СМИ, контракт украинского форварда с чешским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

"Приход Артема - это шаг вперед для нашего клуба. Мы верим, что его опыт выступлений в еврокубках и на высоком уровне поможет нам двигаться дальше. Мы счастливы, что он решил присоединиться к нам, его менталитет пойдет на пользу команде", - сказал генеральный директор клуба Либор Клейбл.

Отметим, что на данный момент Лишень занимает девятое место в турнирной таблице второго чешского дивизиона, набрав 20 очков в 16 сыгранных матчах.

Последним клубом Беседина был казахстанский Ордабасы, за который он выступал с лета 2023 года и стал чемпионом страны. Всего за эту команду украинец провел во всех турнирах 33 матча, в которых забил пять голов.

Ранее бразильский клуб объявил о переходе вингера Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Артем Беседин

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