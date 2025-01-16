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Динамо во время своего матча объявило о расставании с Шепелевым

Киевляне завершили сотрудничество с хавбеком.
Сегодня, 11:41
Владимир Шепелев / ФК Динамо
Владимир Шепелев / ФК Динамо

Во время товарищеского матча против словенского Марибора киевское Динамо объявило о расставании с полузащитником Владимиром Шепелевым.

27-летний полузащитник, игравший за основную команду клуба с 2017 года, покидает ее в качестве свободного агента.

Всего за время выступлений в Динамо Шепелев провел 200 матчей за "бело-синих" во всех турнирах и забил семь голов.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами клубов Украинской Премьер-лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Шепелев

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