Динамо во время своего матча объявило о расставании с Шепелевым

Во время товарищеского матча против словенского Марибора киевское Динамо объявило о расставании с полузащитником Владимиром Шепелевым.

27-летний полузащитник, игравший за основную команду клуба с 2017 года, покидает ее в качестве свободного агента.

Всего за время выступлений в Динамо Шепелев провел 200 матчей за "бело-синих" во всех турнирах и забил семь голов.

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