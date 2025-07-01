Александрия распрощалась с основным вратарем и полузащитником
Александрия прекратила сотрудничество с голкипером Георгием Ермаковым и полузащитником Владимиром Шепелевым.
Об этом вице-чемпионы УПЛ объявили на своем официальном сайте.
Читай также: Александрия представила нового главного тренера
23-летний вратарь, права на которого принадлежат израильскому Маккаби Хайфа, покинул украинский клуб после завершения срока действия арендного соглашения.
В минувшем сезоне Ермаков провел за Александрию во всех турнирах 32 матча, в которых пропустил 24 гола, а в 15 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Шепелев присоединился к Александрии в январе 2025 года и ушел в статусе свободного агента после завершения срока действия контракта.
28-летний хавбек в прошлом сезоне отыграл за "горожан" 13 поединков во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Напомним, ранее Александрия объявила о подписании португальского полузащитника.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!