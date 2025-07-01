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Футбол

Александрия распрощалась с основным вратарем и полузащитником

Состав команды покинули Георгий Ермаков и Владимир Шепелев.
Сегодня, 13:02       Автор: Игорь Мищук
Георгий Ермаков / Getty Images
Георгий Ермаков / Getty Images

Александрия прекратила сотрудничество с голкипером Георгием Ермаковым и полузащитником Владимиром Шепелевым.

Об этом вице-чемпионы УПЛ объявили на своем официальном сайте.

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23-летний вратарь, права на которого принадлежат израильскому Маккаби Хайфа, покинул украинский клуб после завершения срока действия арендного соглашения.

В минувшем сезоне Ермаков провел за Александрию во всех турнирах 32 матча, в которых пропустил 24 гола, а в 15 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Шепелев присоединился к Александрии в январе 2025 года и ушел в статусе свободного агента после завершения срока действия контракта.

28-летний хавбек в прошлом сезоне отыграл за "горожан" 13 поединков во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, ранее Александрия объявила о подписании португальского полузащитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Владимир Шепелев Георгий Ермаков

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