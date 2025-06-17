iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Александрия представила нового главного тренера

Кирилл Нестеренко возглавил клуб.
Сегодня, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Кирилл Нестеренко / Александрия
Кирилл Нестеренко / Александрия

Александрия официально представила нового главного тренера.

Новым наставником "желто-черных" стал Кирилл Нестеренко. Для 33-летнего специалиста это будет второй опыт руководства командой УПЛ.

В 2016 году Нестеренко стал главным тренером Стали, став заодно самым молодым тренером в истории УПЛ.

После специалист работал в Казахстане и Болгарии, а теперь будет тренировать Александрию.

"Поздравляем Кирилла Нестеренко с назначением на должность главного тренера. Пусть Ваш тренерский талант и рвение помогут построить новую, прочную и конкурентоспособную команду, которая сможет достичь желаемых результатов и новых свершений. эмоции и гордость за наш клуб!" - говорится в официальном заявлении.

Ранее также Александрию покинул дебютант сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

Статьи по теме

Александрия выбрала стадион на еврокубки Александрия выбрала стадион на еврокубки
УПЛ раздала награды по итогам сезона УПЛ раздала награды по итогам сезона
УПЛ раздала награды мая УПЛ раздала награды мая
Журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии Журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа18:05
Владельцы топ-клуба АПЛ хотят приобрести клуб Ла Лиги
Киберспорт17:50
NaVi анонсировали возвращение в крупнейшую киберспортивную дисциплину мира
Теннис17:21
Украинская теннисистка снялась с Уимблдона
Европа17:15
Индзаги вернулся в Серию Б
Формула 116:53
Гран-при Канады подписал новый контракт с Формулой-1
Лига Европы16:20
Шахтер узнал первого соперника в Лиге Европы
Украина15:55
Александрия представила нового главного тренера
Европа15:25
Манчестер Юнайтед продлил контракт с ветераном
Европа14:57
Барселона согласовала контракт с игроком сборной Испании
Бокс14:50
"Член Зала славы на первом голосовании": Теофимо Лопес высказался про Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK