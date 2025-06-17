Александрия представила нового главного тренера

Александрия официально представила нового главного тренера.

Новым наставником "желто-черных" стал Кирилл Нестеренко. Для 33-летнего специалиста это будет второй опыт руководства командой УПЛ.

В 2016 году Нестеренко стал главным тренером Стали, став заодно самым молодым тренером в истории УПЛ.

После специалист работал в Казахстане и Болгарии, а теперь будет тренировать Александрию.

"Поздравляем Кирилла Нестеренко с назначением на должность главного тренера. Пусть Ваш тренерский талант и рвение помогут построить новую, прочную и конкурентоспособную команду, которая сможет достичь желаемых результатов и новых свершений. эмоции и гордость за наш клуб!" - говорится в официальном заявлении.

Ранее также Александрию покинул дебютант сборной Украины.

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