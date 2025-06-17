Дебютант сборной Украины покинул Александрию
Мартынюк продолжит карьеру в харьковской команде.
Защитник Александр Мартынюк покинул Александрию.
Пресс-служба "горожан" сообщила, что было достигнуто соглашение с Металлистом 1925 о переходе футболиста.
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Мартынюк присоединился к Александрии летом 2022 года. Всего за команду он провел 51 матч, в которых отметился двумя результативными передачами.
Отметим, что Александр дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Новой Зеландии (2:1), где отметился голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Александр Мартынюк женился на своей возлюбленной.
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Источник: ФК Александрия