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Футбол

Один из лучших бомбардирова УПЛ перейдет в Полесье

Житомирский клуб перехватил игрока у ЛНЗ.
Сегодня, 19:16       Автор: Митя Шитко
Александр Филиппов / ФК Александрия
Александр Филиппов / ФК Александрия

Нападающий Александрии Александр Филиппов может продолжить карьеру в Полесье.

Как сообщает ТаТоТаке, житомирский клуб близок к подписанию форварда.

В трансфере украинца также был заинтересован черкасский ЛНЗ, который уже договорился об условиях контракта. Однако,когда футболист должен был проходить медосмотр, Александрия получила улучшенное предложение по Филиппову от Полесья.

Филиппов принял решение перейти в Полесье. Ожидается, что контракт будет подписан на два года.

Главным тренером Полесья является Руслан Ротань, под руководством которого Филиппов выступал в Александрии. В прошлом сезоне 32-летний футболист провел 28 матчей, забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ротань отказался подписывать дебютанта сборной Украины.

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