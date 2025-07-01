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Футбол

Александрия объявила о подписании португальского легионера

Состав вице-чемпионов УПЛ пополнил полузащитник Жота.
Сегодня, 11:35       Автор: Игорь Мищук
Жота присоединился к Александрии / ФК Александрия
Жота присоединился к Александрии / ФК Александрия

Александрия объявила о подписании португальского полузащитника Жоао Пауло дос Сантоса Перейры, известного как Жота.

Как сообщает пресс-служба вице-чемпионов УПЛ, 22-летний футболист заключил контракт до 30 июня 2028 года. Также договор предусматривает возможность его продления еще на сезон.

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Жота является воспитанником Витории Гимарайнш, где выступал за U-15, U-17, U-19, U-23 и первую команду. Последним клубом игрока был португальский Санжоаненсе.

За свою карьеру Жота сыграл 31 матч на клубном уровне, отличившись семью голами. Также полузащитник провел три поединка за юношескую сборную Португалии U-18.

Напомним, ранее Александрия представила нового главного тренера.

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