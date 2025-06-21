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Полесье подтвердило трансфер опытного бомбардира

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Сегодня, 16:00       Автор: Антон Федорцив
Александр Филиппов / ФК Александрия
Александр Филиппов / ФК Александрия

Житомирское Полесье оформило второе подписание лета. Форвард Александр Филиппов присоединился к "полесским волкам", сообщает клуб в Telegram.

Ветеран заключил 2-летний контракт с житомирянами. Полесье Филиппов достался бесплатно, потому что станет свободным агентом 1 июля. Прошлый сезон он отыграл за Александрию (10 голов в Премьер-лиге).

"Полесские волки" обновили атакующую линию. Ранее житомиряне закрыли трансфер Николая Гайдучика из ровненского Вереса. Также на контракте с Полесьем остаются легионеры – Батиста, Луифер, Трайков и Венделл.

Тем временем донецкий Шахтер раскрыл состав команды на тренировочных сборах.

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