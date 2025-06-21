Шахтер обнародовал состав на сборы в Словении
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран определился с обоймой на тренировочный сбор в словенском Брдо. Тренерский штаб "горняков" взял на подготовку 31-го футболиста, сообщает официальный сайт клуба.
На этом этапе отечественный гранд рассчитывает и на вернувшихся из аренды. К команде присоединятся защитник Гиорги Гочолеишвили и хавбек Олег Очеретько. Они выступали за датский Копенгаген и львовские Карпаты соответственно.
Состав Шахтера на тренировочные сборы:
Вратари: Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай
Защитники: Диего Арройо, Валерий Бондарь, Гиорги Гочолеишвили, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Николай Огарков, Марьян Фарина
Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Кевин, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Педриньо, Невертон
Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналдо, Кауан Элиас
Тем временем харьковский Металлист 1925 назначил нового постоянного тренера вместо Патрика ван Леувена.
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