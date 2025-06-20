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Футбол

Металлист 1925 назначил нового главного тренера

Новичок Премьер-лиги обновил штаб.
Сегодня, 19:40       Автор: Антон Федорцив
Младен Бартулович (справа) / ФК Металлист 1925
Младен Бартулович (справа) / ФК Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 презентовал нового наставника команды. Им стал Младен Бартулович, сообщает официальный сайт клуба.

Хорват перебрался в ряды "желто-синих" из луганской Зари. Там он был и. о. главного тренера почти весь сезон 2024/25. Также Бартулович работал ассистентом коуча Зари и был помощником в петровском Ингульце.

С Металлистом 1925 балканец заключил 3-летний контракт. В тренерский штаб Бартуловича вошли Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.

Тем временем Александрия продала бразильского легионера в корейский чемпионат.

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