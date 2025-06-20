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Футбол

Легионер Александрии перешел в клуб азиатского чемпионата

Джевани стал игроком Тегу.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Медвидь
Джевани / fco.com.ua
Джевани / fco.com.ua

Александрию покинул еще один игрок.

Как сообщает пресс-служба "горожан", бразилец Джевани перебрался из лагеря серебряного призера УПЛ сезона-2024/25 в южнокорейский Тегу. Финансовые детали неизвестны.

В Александрии игрок выступал с 2023 года, за «желто-черных» сыграл 34 матча, где забил 2 гола.

Тегу идет на последнем месте южнокорейского чемпионата.

Напомним, ранее сообщалось, что Александрия назначила молодого специалиста на замену Ротаню.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джевани Олександрия

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