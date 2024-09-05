Полузащитник Динамо мог покинуть клуб летом – украинцем интересовался клуб из Испании

Украинский полузащитник Динамо Владимир Шепелев был близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно. Об этом пишет Динамомания.

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По данным источника, футболистом предметно интересовался испанский Расинг, но украинец отказался переходить в новый для себя клуб.

Стоит отметить, Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года. В прошлом сезоне он провел 21 матч УПЛ и забил 2 гола.

Напомним, Расинг выступает в испанской Сегунди. В нынешнем сезоне команда идет на четвертом месте второго дивизиона с 5 набранными очками.

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