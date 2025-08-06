Украинский режиссер объявил о выходе фильма об игроке Динамо и его брате-военном

Украинский режиссер Владимир Мула объявил о предстоящей премьере фильма «Гра на перехват», посвященного истории полузащитника Динамо Николая Михайленко и его брата Сергея, который является командиром мобильной огневой группы ПВО.

Фильм будет представлен на Одесском международном кинофестивале, который состоится в Киеве в период с конца сентября до начала октября.

По словам Мулы, лента исследует связь между футболистами и военными через призму семейной истории.

"Игра на перехват". Моя новая полнометражная документальная работа. Работа, которая кардинально отличается от всего, что я уже создал.

Фильм исследует неожиданную связь военного времени между украинскими военными и футболистами через реальную историю братьев Михайленко – Сергея, командира мобильной огневой группы ПВО, и Николая, игрока Олимпийской сборной Украины по футболу. Это настоящая неигровая документалистика. С реальными людьми, реальными историями и реальными событиями нашего бурного времени.

Премьера ленты состоится на Odesa International Film Festival в рамках Национальной конкурсной программы полнометражных документальных фильмов. А это значит, что уже совсем скоро будет повод выпустить официальный трейлер", - написал Мула.

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