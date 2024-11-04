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Ярмоленко заговорил о завершении карьеры

Андрей пока не может точно ответить, но уже думает об этом.
Сегодня, 17:07
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался по поводу возможного завершения профессиональной карьеры. Футболист заявил, что пока не может назвать точные сроки, но попросил вернуться к этому вопросу в конце сезона.

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"Сейчас я вам об этом не могу сказать. Думаю, что в конце сезона об этом поговорим", – заявил Андрей в эфире УПЛ-ТВ.

Стоит отметить, что кроме Динамо Андрей успел поиграть за дортмундскую Борусию, Вест Хэм и другие клубы.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за Динамо 15 матчей, забил четыре гола.

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