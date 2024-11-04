Ярмоленко заговорил о завершении карьеры

Андрей пока не может точно ответить, но уже думает об этом.

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался по поводу возможного завершения профессиональной карьеры. Футболист заявил, что пока не может назвать точные сроки, но попросил вернуться к этому вопросу в конце сезона.

Читай также: Игрок Динамо начал встречаться с девушкой, которая имеет ребенка от его экс-одноклубника

"Сейчас я вам об этом не могу сказать. Думаю, что в конце сезона об этом поговорим", – заявил Андрей в эфире УПЛ-ТВ.

Стоит отметить, что кроме Динамо Андрей успел поиграть за дортмундскую Борусию, Вест Хэм и другие клубы.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за Динамо 15 матчей, забил четыре гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!