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Игрок Динамо начал встречаться с девушкой, которая имеет ребенка от его экс-одноклубника

Эдуардо Герреро нашел новую любовь.
Сегодня, 13:41
Эдуардо Герреро / Getty Images
Эдуардо Герреро / Getty Images

Нападающий сборной Панамы и киевского Динамо Эдуардо Герреро нашел себе вторую половинку во время своего пребывания в стане столичного клуба.

После дебютного забитого гола в футболке «бело-синих» в исполнении Гереро в сети появились фото панамца, на которых он целуется с девушкой по имени Кристина. Также есть фотографии, на которых она в форме Динамо.

Девушка активно ведет свои соцсети и имеет более десятка тысяч подписчиков в Instagram. В своем блоге она когда-то рассказывала, что у нее есть дочь от другого футболиста.

Вероятнее всего, футболист, который является отцом ребенка новой возлюбленной Герреро это его экс-содноклубник Даниил Алефиренко. На аккаунте Кристины ранее было замечено фото, на котором ее дочь сидит в форме сборной Украины с фамилией, которая очень похожа на фамилию Алефиренко (у игрока Колоса 11 матчей за молодежную сборную Украины - прим.), а также, якобы, было фото, на котором ребенка кормит парень похожий на Даниила.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок Шахтера узнал, что его жена родила ребенка от другого мужчины .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Даниил Алефиренко Эдуардо Герреро

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