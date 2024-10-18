Набил имя дочери на руке: игрок Шахтера узнал, что не является отцом своего ребенка

Игрок Шахтера Винисиус Тобиас оказался в эпицентре семейной драмы.

Как сообщают бразильские СМИ, Тобиас узнал, что его жена Ингрид Лима изменяла ему и он не является биологическим отцом ребенка, которого воспитывает пара.

Винисиус и Ингрид сделали тест ДНК, результатом которого Лима поделилась в своих соцсетях. Именно благодаря этому бразильский защитник узнал, что он не является биологическим отцом их дочери.

Девушка объяснила это тем, что перед своей беременностью они с футболистом «брали перерыв» в своих отношениях и, якобы, оба имели отношения интимного характера с другими людьми.

"Мы с Винисиусом не были вместе некоторое время. За это время у меня были отношения с кем-то, и у него тоже. Оба продолжали жить своей жизнью. Тем временем появилась Мейте. Мы решили сделать тест ДНК, и оказалось, что Майте не является дочерью Винисиуса. Я прошу вас от всего сердца прекратить нападки на него. Мы уже сели и по-дружески поговорили", - написала Ингрид в своей Instagram Stories и закрыла свой профиль в соцсети после этого.

Интересности данной ситуации добавляет то, что во время беременности Лимы Тобиас сделал тату с именем девочки.

Напомним, ранее сообщалось, что жена футболиста Шахтера сошлась с ним после обвинений в измене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!