iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Набил имя дочери на руке: игрок Шахтера узнал, что не является отцом своего ребенка

Винисиус Тобиас попал в неприятную ситуацию.
Сегодня, 00:56
Винисиус Тобиас и Ингрид Лима / Instagram
Винисиус Тобиас и Ингрид Лима / Instagram

Игрок Шахтера Винисиус Тобиас оказался в эпицентре семейной драмы.

Как сообщают бразильские СМИ, Тобиас узнал, что его жена Ингрид Лима изменяла ему и он не является биологическим отцом ребенка, которого воспитывает пара.

Винисиус и Ингрид сделали тест ДНК, результатом которого Лима поделилась в своих соцсетях. Именно благодаря этому бразильский защитник узнал, что он не является биологическим отцом их дочери.

Девушка объяснила это тем, что перед своей беременностью они с футболистом «брали перерыв» в своих отношениях и, якобы, оба имели отношения интимного характера с другими людьми.

"Мы с Винисиусом не были вместе некоторое время. За это время у меня были отношения с кем-то, и у него тоже. Оба продолжали жить своей жизнью. Тем временем появилась Мейте. Мы решили сделать тест ДНК, и оказалось, что Майте не является дочерью Винисиуса. Я прошу вас от всего сердца прекратить нападки на него. Мы уже сели и по-дружески поговорили", - написала Ингрид в своей Instagram Stories и закрыла свой профиль в соцсети после этого.

Интересности данной ситуации добавляет то, что во время беременности Лимы Тобиас сделал тату с именем девочки.

Напомним, ранее сообщалось, что жена футболиста Шахтера сошлась с ним после обвинений в измене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Винисиус Тобиас

Статьи по теме

Сикан в защитной маске возобновил тренировки Сикан в защитной маске возобновил тренировки
Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов
Срна высказался о неудачном старте сезона для Шахтера в Лиге чемпионов и УПЛ Срна высказался о неудачном старте сезона для Шахтера в Лиге чемпионов и УПЛ
Шахтер заинтересовался игроком из боснийского чемпионата Шахтер заинтересовался игроком из боснийского чемпионата
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:56
Набил имя дочери на руке: игрок Шахтера узнал, что не является отцом своего ребенка
Европа00:24
Кроос - о жизни после завершения карьеры футболиста: Я чувствую себя прекрасно
Вчера, 23:59
Европа23:59
Главный тренер Брентфорда Ярмолюка может заменить Тен Хага в МЮ
Европа23:28
Месси - об участии в следующем Чемпионате мира: Я не люблю спешить
Европа23:05
Ямаль, Мейну, Гюлер и другие: Определился финальный список номинантов на Golden Boy
Европа22:59
Моуринью хочет усилить Фенербахче двумя испанцами уже зимой
Европа22:41
Экс-звезда Арсенала получит свою первую тренерскую работу во взрослом футболе
Формула 122:20
Ред Булл подозревают в мошенничестве с дорожным просветом
Европа21:59
Месси: Спасибо Богу за то, что я могу сказать, что достиг всего о чем мечтал
Европа21:58
Экс-игрок Челси заявил, что у Мудрика есть все шансы стать звездой АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK