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Футбол

Шовковский: Если Динамо хочет пройти дальше, то должно использовать такие моменты, как у нас были

Руководитель киевлян перевел тему с вопроса о судействе на недостатки собственных подопечных.
Сегодня, 00:23       Автор: Василий Медвидь

Руководитель киевского Динамо Александр Шовковский поделился мыслями о матче против Пафоса.

По словам специалиста, поражение в первом матче не лишает его команду шансов на проход.

"Это противостояние состоит из двух матчей. И, безусловно, судьба поединка еще не решена. В первом тайме у нас были отличные возможности для того, чтобы забить гол, но мы не реализовали свои моменты, а в одном моменте в результате ошибок пропустили контратаку, которую смог реализовать наш соперник. Безусловно, мы разочарованы результатом первого матча, но еще ничего не решено".

Украинец подчеркнул, что если его команда считает себя достойной игры в Лиге чемпионов, то должна лучше реализовывать свои моменты, а не жаловаться на судейские решения.

"Давайте не будем затрагивать тему судейства. Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать те моменты, которые у нас были. В первом случае был выход три в одного, и мы должны были реализовать эту возможность. Еще одну возможность в первом тайме мы имели после стандартного положения, и тоже должны были ее реализовать. Индивидуальное мастерство сказалось. Для меня одинаковые ошибки в обороне и в атаке. Результат матча складывается из пропущенных и забитых мячей. Мы сделали ошибки, когда не забили, и сделали ошибку, когда пропустили. И имеем результат первого матча", - резюмировал Шовковский.

Напомним, ответный матч с Пафосом пройдет через неделю, 12 августа

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