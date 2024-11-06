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Ярмоленко – о выступлениях в Боруссии Д: Это футбол наивысшего уровня

Андрей назвал особенность немецкого футбола.
Сегодня, 17:55
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко вспомнил период своих выступлений в Бундеслиге, где украинец выступал в составе дортмундской Боруссии. Андрей тепло вспоминает те времена своей карьеры.

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"О своем времени в Бундеслиге я могу сказать только хорошие слова. Это футбол наивысшего уровня, многие игроки мирового уровня. Кроме того, почти на все игры распродаются билеты и царит поразительная атмосфера.

Жаль, что возможность играть при аншлаге у Украины забрала российская агрессорская война. Но это второстепенное, на первом месте – выживание самой Украины», – сказал Андрей.

Напомним, на свою карьеру Ярмоленко поиграл за Аль-Айн, Вест Хэм, Боруссию Д. Сейчас Андрей выступает за киевское Динамо.

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