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Ярмоленко - об игре Динамо в ЛЕ: Результаты неудовлетворительные, но есть объективные причины

Футболист не теряет оптимизма в плане шансов на выход в плей-офф.
Сегодня, 20:59
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

В рамках 4-го тура Лиги Европы Динамо сыграет с Ференцварошем.

Перед поединком против венгерского клуба лидер киевлян Андрей Ярмоленко высказался о промежуточных результатах киевлян в еврокубке. По словам вингера, пока они оставляют желать лучшего, но есть причины на это.

«Первые три матча мы провели против очень сильных соперников из итальянского и немецкого чемпионатов (Лацио, Рома и Хоффенхайм). Наши результаты пока неудовлетворительные, но на это есть объективные причины».

Также Ярмоленко заявил, что в контексте шансов на выход в плей-офф турнира для «бело-синих» еще ничего не потеряно.

«Мы оптимисты и будем бороться за каждое очко в следующих поединках. Ничего не потеряно, у нас будут шансы получить очки и побороться за выход в плей-офф», - резюмировал Андрей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Ференцварош, который состоится в четверг, 7 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Андрей Ярмоленко

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