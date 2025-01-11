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Бразильский клуб объявил о переходе вингера Динамо

Витиньо отправился в очередную аренду.
Сегодня, 12:55
Витиньо / ФК Динамо Киев
Витиньо / ФК Динамо Киев

Бразильский Интернасьонал объявил о подписании вингера киевского Динамо Витиньо.

Как сообщает официальный сайт южноамериканского клуба, 25-летний футболист пополнил состав команды на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2025 года.

Источник: internacional.com.br

Напомним, что Динамо купило Витиньо летом 2021 года за 6 миллионов евро у Атлетико Паранаэнсе. За киевскую команду вингер провел 13 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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Контракт бразильского футболиста с "бело-синими" рассчитан до лета 2026 года.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Витиньо вернулся в аренду в родной Атлетико Паранаэнсе, а после также на правах аренды выступал за Ред Булл Брагантино.

Ранее сообщалось, что на просмотре в Динамо находится африканский защитник.

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Бразильский клуб объявил о переходе вингера Динамо
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