Бразильский клуб объявил о переходе вингера Динамо
Бразильский Интернасьонал объявил о подписании вингера киевского Динамо Витиньо.
Как сообщает официальный сайт южноамериканского клуба, 25-летний футболист пополнил состав команды на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2025 года.
Напомним, что Динамо купило Витиньо летом 2021 года за 6 миллионов евро у Атлетико Паранаэнсе. За киевскую команду вингер провел 13 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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Контракт бразильского футболиста с "бело-синими" рассчитан до лета 2026 года.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Витиньо вернулся в аренду в родной Атлетико Паранаэнсе, а после также на правах аренды выступал за Ред Булл Брагантино.
Ранее сообщалось, что на просмотре в Динамо находится африканский защитник.
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