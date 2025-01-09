Африканский защитник находится на просмотре Динамо
Киевский клуб рассматривает игрока из чемпионата ЮАР.
Киевское Динамо продолжает подготовку к оставшиемся играм Лиги Европы.
Пресс-служба столичного клуба сообщила, что на просмотре находится защитник - Име Окон.
"Центральный защитник Име Окон присоединился к тренировочному сбору первой команды Динамо в Турции".
Окон принимает участие в тренировочном процессе и может сыграть в контрольных матчах. По итогам просмотра Динамо примет решение по поводу игрока.
Окон является игроком команды высшего дивизиона ЮАР СуперСпорт Юнайтед. За профессиональную карьеру Окон провел 41 матч, забил один гол.
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