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Африканский защитник находится на просмотре Динамо

Киевский клуб рассматривает игрока из чемпионата ЮАР.
Сегодня, 12:55
Имн Окон / ФК Динамо Киев
Имн Окон / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо продолжает подготовку к оставшиемся играм Лиги Европы.

Пресс-служба столичного клуба сообщила, что на просмотре находится защитник - Име Окон.

"Центральный защитник Име Окон присоединился к тренировочному сбору первой команды Динамо в Турции".

Окон принимает участие в тренировочном процессе и может сыграть в контрольных матчах. По итогам просмотра Динамо примет решение по поводу игрока.

Окон является игроком команды высшего дивизиона ЮАР СуперСпорт Юнайтед. За профессиональную карьеру Окон провел 41 матч, забил один гол.

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